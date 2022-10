Dubbi sulla posizione di Fabio Liverani dopo la sconfitta del Cagliari contro il Venezia. Le ultime sul tecnico dei sardi

Stando alle ultime de La Nuova Sardegna la posizione del tecnico rossoblù Fabio Liverani al momento pare non essere in discussione.

Fondamentale sarà la gara di venerdì che vedrà il Cagliari contro il Genoa.

Secondo Il Secolo XIX in lizza per una possibile successione in caso di esonero ci sarebbe anche Diego Lopez.

L’articolo Cagliari, Liverani in bilico? Gli aggiornamenti sul tecnico dei sardi proviene da Calcio News 24.

