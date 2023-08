Ieri è arrivata anche l’ufficialità: Emil Audero è un nuovo portiere dell’Inter, arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

Emil Audero ha pronunciato ad InterTv le sue prime parole da giocatore nerazzurro. “Per me essere qui vale tanto perché è un salto di qualità. Arrivo in un grande club che pochi mesi fa ha raggiunto una finale di Champions League. Sono molto contento e tanto motivato. Arrivare in una società del genere mi spinge a migliorarmi ulteriormente. Zenga Anzitutto lo ringrazio, mi ha fatto molto piacere. Abbiamo parlato anche insieme”.

Emil Audero

“Mi auguro di ricambiare le belle parole che ha speso per me. Nella mia testa questo è un passaggio importante e mi auguro di dare seguito a quello che sono le mie volontà. Arrivo in un club che ha tanti giocatori di qualità e di esperienza, ma sono qui per crescere e confrontarmi con i migliori. Sono molto contento perché con Bastoni, Barella e Dimarco ho un bel rapporto, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi dell’Under 15. Abbiamo condiviso tante esperienze e adesso è bello vederli qui come compagni di squadra. I miei obiettivi sono quelli di confermarmi per quanto fatto fino ad oggi. Cercherò di giocare e di vincere più trofei possibili“.

