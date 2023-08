Cessione Roma, il club risponde alle voci in merito ad un passaggio di proprietà del club giallorosso: nessuna offerta

Nessuna offerta è arrivata per il passaggio di proprietà della Roma, che smentisce le voci circolate oggi.

IL COMUNICATO – In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club.

Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club.

Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale.

