Audero: «Per me è un salto di qualità. L’Inter non ha bisogno di presentazioni». Le prime parole in nerazzurro del portiere

Emil Audero è un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere ai microfoni di Inter TV ha parlato delle prime emozioni per la sua nuova avventura in nerazzurro.

Benvenuto all’Inter Emil: cosa significa per te arrivare in questo grande Club? “Per me essere qui vale tanto perché è un salto di qualità. Arrivo in un grande club che pochi mesi fa ha raggiunto una finale di Champions League. Sono molto contento e tanto motivato. Arrivare in una società del genere mi spinge a migliorarmi ulteriormente“.

Walter Zenga, leggenda nerazzurra, ha espresso in diverse occasioni la sua stima per te: che effetto ti fa Come te ha giocato per Inter e Sampdoria, un grande esempio da seguire. “Anzitutto lo ringrazio, mi ha fatto molto piacere. Abbiamo parlato anche insieme. Mi auguro di ricambiare le belle parole che ha speso per me“.

Come ti descriveresti come portiere? Quali sono i tuoi punti di forza “Sono un portiere moderno. Tramite il lavoro quotidiano ho reso al meglio, sono molto professionale. Dal punto di vista tecnico mi definisco un portiere di porta che sa dire la sua su tutti gli aspetti“.

Hai solo 26 anni ma sei già un veterano della Serie A: l’Inter per te sarà una possibilità di crescita ulteriore? “Assolutamente sì. Nella mia testa questo è un passaggio importante e mi auguro di dare seguito a quello che sono le mie volontà. Arrivo in un club che ha tanti giocatori di qualità e di esperienza, ma sono qui per crescere e confrontarmi con i migliori“.

Tra i tanti italiani che giocano all’Inter ritroverai anche Barella, Bastoni e Dimarco con i quali hai già giocato in Under 21. “Sono molto contento perché con loro ho un bel rapporto, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi dell’Under 15. Abbiamo condiviso tante esperienze e adesso è bello vederli qui come compagni di squadra“.

Spesso sei stato protagonista di grandi prestazioni contro l’Inter: ora quali saranno i tuoi obiettivi in nerazzurro? “I miei obiettivi sono quelli di confermarmi per quanto fatto fino ad oggi. Cercherò di giocare e di vincere più trofei possibili“.

L’articolo Audero: «Per me è un salto di qualità. L’Inter non ha bisogno di presentazioni» proviene da Inter News 24.

