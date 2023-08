Calamai: «Balogun sarebbe perfetto per l’attacco dell’Inter. Con Lautaro…». Queste le parole del giornalista

Il giornalista Luca Calamai a TMW Radio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter:

«Non Morata, una seconda punta d’esperienza che però non serve all’Inter perché alla squadra di Inzaghi serve un centravanti, una prima punta che sappia sposarsi al meglio con Lautaro. Serve un giocatore che possa valorizzare al meglio il fuoriclasse dell’Inter, per questo Lukaku era perfetto visto il legame tecnico e l’intesa che si era creata con l’argentino. Credo che Balogun per caratteristiche tecniche sia il giocatore giusto, così come Arnautovic che anche per la Roma sarebbe perfetto. È un giocatore con la personalità giusta per reggere San Siro, perché non è uno stadio per tutti. La ricerca del centravanti è il tema principale di questo mercato, chi non lo ha, chi ha paura di perderlo come il Napoli e chi pensa a dei cambiamenti come la Juventus».

L’articolo Calamai: «Balogun sarebbe perfetto per l’attacco dell’Inter. Con Lautaro…» proviene da Inter News 24.

