Il terzino sinistro della Sampdoria Tommaso Augello rivela gli obiettivi suoi e del suo allenatore Marco Giampaolo.

Dal ritiro della Sampdoria ha parlato Tommaso Augello che ha spiegato il suo adattamento al calcio richiesto dal tecnico Marco Giampaolo. “Noi siamo carichi, anche il mister Giampaolo lo è. Sta rinfrescando i concetti a noi “vecchi“. Si tratta di un nuovo modo di difendere”.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“All’inizio ho trovato un pò di difficoltà, poi i concetti si sono fatti più chiari. Iniziare da subito la stagione con lui sarà un vantaggio. Personalmente ho fatto un percorso diverso, arrivando in Serie A a 25 anni. Sono contento di esseremi conquistato la A. Adesso lavoro il più possibile per restarci”. L’ex allenatore del Milan diverse volte in passato gli ha preferito Murru nel ruolo di terzino sinistro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG