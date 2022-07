Il centrocampista offensivo dei neroverdi si è infortunato ad un piede ed è già stato operato.

Una delle tante rivelazioni del Sassuolo della scorsa stagione, Hamed Traore, ha rimediato un brutto infortunio che lo ha costretto ad un’operazione chirurgica e ad abbandonare il ritiro della sua squadra. L’ivoriano nella passata stagione ha approfittato dell’infortunio di Djuricic per prendersi il posto da titolare in una posizione più avanzata rispetto alle annate precedenti. Il Sassuolo ha diffuso un breve comunicato sulle sue condizioni.

Gianluca Scamacca

“Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG