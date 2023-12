Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato delle prossime mosse sul calciomercato e degli obiettivi stagionali

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la cerimonia di consegna del premio Fortunato De Agazio, Piero Ausilio ha detto la sua sulle prossime mosse dell’Inter sul mercato, sui rinnovi e non solo.

SUL PREMIO – «Per me è un orgoglio, perché è il riconoscimento che arriva da una terra che sento mia. Le mie origini sono qui, mi sento parte di questa gente. Poi perché è il ricordo di una persona che è stata importante per la famiglia Moratti, col quale ho avuto il piacere di lavorare tantissimi anni. Un dirigente importante del gruppo e soprattutto una persona che a detta di tutti quelli che l’hanno conosciuto era onesta e competente, due aggettivi bellissimi nei quali spero di essere riconoscibile un domani».

SU TIAGO DJALO – «In questo momento non farei nomi, mi sembra tutto abbastanza anticipato rispetto ai tempi. La notizia è di oggi, non ce l’aspettavamo, pensavamo di andare avanti così. Non avremmo fatto mercato a gennaio senza questo problema, la prossima settimana cercheremo di affrontare al meglio questa soluzione al di là dei nomi che so che vi piacciono tanto, ma nemmeno noi ci siamo trovati per parlarne».

SUL RINNOVO DI LAUTARO – «E’ una questione di tempi, non di volontà. Sarei più preoccupato se non ci fosse la volontà, qui invece parliamo di giocatori che vogliono restare assolutamente all’Inter e di un’Inter che vuole assolutamente continuare con loro. Al di là del Natale o del Capodanno, quello che dovremo fare lo faremo».

SI PUÒ FARE MEGLIO DELL’ANNO SCORSO IN CHAMPIONS? – «Noi ci alziamo tutte le mattine sperando di fare meglio del giorno prima. Faremo tutto quello che potremo fare al meglio delle nostre possibilità, poi vedremo dove saremo arrivati».

L’articolo Ausilio a Sky: «Cuadrado? Notizia inaspettata, su Djalo ed il rinnovo di Lautaro…» proviene da Inter News 24.

