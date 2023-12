Novità su Yann Bisseck, il difensore dell’Inter e dell’U21 della Germania potrebbe essere convocato dal Camerun in Coppa d’Africa

Dopo aver fatto tutta la trafila con le nazionali della Germania fino all’Under 21, Yann Bisseck potrebbe cambiare nazionale con la quale giocare. La notizia relativa al difensore dell’Inter arriva da Sky Sports Deutschland.

Samuel Eto’o, presidente della FECAFOOT, si sarebbe mosso in prima persona per portare il calciatore ad indossare la maglia del Camerun, viste le sue origini, per farlo partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Tuttavia, le chance che il centrale accetti di andare a giocare la Coppa d’Africa sono bassissime, essendo concentrato esclusivamente sul club nerazzurro.

L’articolo Bisseck, Eto’o lo vuole nel suo Camerun per la Coppa d’Africa: la volontà del centrale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG