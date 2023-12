L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha raccontato di alcuni duelli in campo con attaccanti del passato

Intervistato da SportWeek, Beppe Bergomi ha raccontato alcuni aneddoti sui duello in campo quando giocava con l’Inter e marcava attaccanti del calibro di Maradona e Van Basten.

LE PAROLE – «A Maradona ho dato botte che c’era quasi da vergognarsi: lui si rialzava e ti dava la mano. A Van Basten schiacciavo i piedi, lo tiravo per la maglia e lo prendevo per le palle, lui raccoglieva la sabbia da terra, me la tirava in faccia e partiva»

L’articolo Bergomi racconta: «A Maradona ho dato botte da vergognarsi, a Van Basten…» proviene da Inter News 24.

