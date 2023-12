Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è tornato a parlare del colpo sfumato di Gleison Bremer, poi passato alla Juve

Nel corso del suo intervento in occasione del conferimento del premio De Agazio nei suoi confronti, Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha raccontato il suo rimpianto più grande nel calciomercato: il mancato acquisto di Gleison Bremer dal Torino, poi passato alla Juve.

LE PAROLE – «Ce n’è tanti… Restando all’attualità, dico Bremer sicuramente. Era un giocatore sul quale eravamo decisamente in vantaggio, di più non posso dire. Poi di fatto vennero a mancare le risorse necessarie e il giocatore venne pagato onestamente tanto, e noi pur avendo un vantaggio sia con il giocatore che con il Torino, si decise di non andare avanti perché i costi in quel momento erano diventati per noi eccessivi».

