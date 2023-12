Simone Inzaghi ritrova Benjamin Pavard: il francese torna tra i convocati per Lazio Inter di domenica. Le ultime su de Vrij

Ottime notizie per Simone Inzaghi in vista di Lazio Inter di domenica sera: Benjamin Pavard tornerà tra i convocati. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il francese partirà comunque dalla panchina.

Verso il recupero anche Stefan de Vrij, il quale dovrebbe tornare contro il Lecce. Ci vorrà qualche tempo in più per Dumfries, il cui recupero è previsto per fine dicembre.

