L’ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua sui match di questa giornata di Serie A di Juve, Inter e Milan: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Massimo Brambati ha detto la sua in vista di Genoa Juve e Lazio Inter.

SU GENOA JUVE – «E’ un campo molto difficile, non sono così sicuro del sorpasso. Da qui fino alla fine dell’anno ci sarà questa battaglia che ci terrà attenzionati per capire chi la spunterà. Ma credo che poi verrà fuori l’Inter, che è più forte. Difficile oggi trovare un campo facile, tutte le sfide in A sono impegnative, per chiunque».

SU LAZIO INTER – «La qualità dell’Inter è talmente superiore alle altre che deve incappare in una giornata storta l’Inter e in quella perfetta la Lazio. E di giornate buone la Lazio ne ha avute poche. Mi ha deluso rispetto allo scorso anno».

SU NAPOLI E MILAN – «Quella del Milan è stata una vittoria che ti ha permesso di andare in EL ma sei stato eliminato dalla Champions. Se fosse capitato all’Inter, credo sarebbe stata una tragedia e l’avremmo criticata. Non vedo l’aspetto positivo della partita col Newcastle, dove hai vinto ma non hai meritato troppo. Gli inglesi potevano chiuderla ma hanno lasciato degli spazi».

L’articolo Brambati riflette: «Milan in Europa League? Se fosse capitato all’Inter sarebbe stata una tragedia» proviene da Inter News 24.

