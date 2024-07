Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha fatto chiarezza su tutte le voci di mercato autorevoli e non riguardanti la sua squadra.

Piero Ausilio ha parlato del mercato dell’Inter a tutto tondo dopo un evento tenutosi a Forte dei Marmi. “E’ il mercato che volevamo fare, abbiamo fatto con anticipo qualcosa che ci interessava come Taremi e Zielinski. Abbiamo colto l’opportunità del portiere: la squadra la vedo a posto così. Poi è arrivato l’infortunio di Buchanan, devi sapere reagire e pensare a qualcosa: nulla di grave, in 4 mesi dovrebbe recuperare. Noi comunque stiamo guardando se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente”.

Interessi arabi per De Vrij

“Quando arrivano queste cose, sono notizie che a volte hanno fondamento, in questo caso al momento ancora no: è importante per noi, sta disputando un ottimo europeo, fa parte del progetto di questa stagione, viene da un’annata importante. E’ un giocatore importante, si alterna con Acerbi: se poi arrivano situazioni che vuole prendere in considerazione, noi siamo qui ad ascoltare. Per noi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui”.

Stefan De Vrij

I rinnovi di tecnico e capitano

“E’ stato detto più volte, sono cose che vanno formalizzate: per Lautaro c’è la Copa América che ce lo porta via per qualche giorno. E’ tutto assolutamente a posto e definito, non c’è nulla da discutere a livello verbale. Su Inzaghi ci stiamo lavorando ma è una cosa che sarà messa a posto: se l’è meritato e presto ci sarà anche questo”.

Il sostituto di Buchanan

“Abbiamo un modo solo per farlo, ci siamo confrontati col mister, i nomi li conosciamo noi. Sarà un giocatore che occuperà il centro-sinistra della difesa perché Carlos Augusto di fatto è utilizzato come quinto. Ci stiamo orientando su un difensore sinistro, vedremo che opportunità ci darà il mercato: siamo molto calmi, non ci saranno novità da comunicare un giorno con l’altro, abbiamo tempo due mesi. Gudmundsson? Il mercato dell’Inter è a posto: abbiamo due giocatori per ruolo e siamo a posto così”.

Il presunto interesse per Buongiorno del Torino

“Ne ha parlato una persona sola e nessuno all’Inter”.

