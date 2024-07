Pioli potrebbe voler portare con se in Arabia De Vrij. La sua cessione potrebbe aprire le porte nerazzurre a Gudmundsson.

La sessione di trasferimenti è un momento cruciale per ogni squadra di calcio, che cerca di rafforzarsi per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. L’Inter, in particolare, sta vivendo un periodo di intense trattative, con alcuni suoi giocatori al centro dell’interesse di club sia europei che extraeuropei. Tra questi, spiccano le figure di Stefan De Vrij e Valentin Carboni, con il primo che potrebbe presto salutare l’Italia per volare in Arabia Saudita, e il secondo conteso da più parti, incluso il Marsiglia. Questi movimenti di mercato sembrano essere guidati da una precisa strategia di riorganizzazione della squadra nerazzurra, orientata anche verso l’acquisto di nuovi talenti come Albert Gudmundsson.

La situazione di Stefan De Vrij

Stefano Pioli, ex tecnico sia dell’Inter che del Milan, sembra avere un ruolo chiave nell’operazione che potrebbe portare Stefan De Vrij a vestire la maglia dell’Al-Itthiad. Il club saudita ha manifestato un forte interesse per il difensore centrale olandese, pronto a seguire il suo ex allenatore per una nuova avventura lontano dai riflettori del calcio europeo. L’Inter, dal canto suo, ha fissato il prezzo per la cessione di De Vrij in non meno di 15 milioni di euro, una cifra che riflette il valore del giocatore per il club nerazzurro.

Stefan De Vrij

Il caso Valentin Carboni

Un altro nome che circola con insistenza nel mercato dell’Inter è quello di Valentin Carboni, giovane promessa la cui partenza è valutata dal club milanese non al di sotto dei 40 milioni di euro. Sul giocatore c’è forte l’interesse del Marsiglia, pronto a sferrare un assalto decisivo per portarlo in Francia. La richiesta elevata da parte dell’Inter testimonia l’importanza attribuita al talento di Carboni e la volontà di tutelarsi economicamente in vista di un possibile accordo.

Rinforzi in vista: Albert Gudmundsson

Nel frattempo, l’Inter non resta inerte in attesa di cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Albert Gudmundsson, attaccante di talento che potrebbe apportare una ventata di freschezza e qualità all’attacco guidato da Simone Inzaghi. Gudmundsson rappresenta l’obiettivo principale per l’Inter in questa sessione di mercato, con l’intento di rinforzare un reparto offensivo già molto competitivo e pronto a sfidare su tutti i fronti nella prossima stagione sportiva.

