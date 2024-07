L’Inter ritorna su Hermoso che, dopo l’infortunio di Buchanan, potrebbe essere un’ottima occasione per Marotta.

In questi giorni l’Inter si trova a fronteggiare la necessità di rinforzare la propria difesa in seguito all’infortunio di Tajon Buchanan, con una serie di movimenti e considerazioni che portano a riflettere sul futuro della linea difensiva dei nerazzurri. Tra le varie opzioni considerate, riemerge il nome di Mario Hermoso, difensore centrale che si ritrova senza contratto dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid.

L’infortunio di Buchanan e la ricerca di un sostituto

La frattura alla tibia destra di Tajon Buchanan ha lasciato l’Inter alla ricerca di un sostituto adeguato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio dell’esterno. La dirigenza, dopo giorni di riflessioni e colloqui con l’allenatore Simone Inzaghi, ha optato per un profilo difensivo che potesse integrarsi senza soluzione di continuità nella linea difensiva attuale, rinunciando a soluzioni più offensivamente inclinate e orientandosi, piuttosto, verso un centrale in grado di fungere da fulcro affidabile nella retroguardia nerazzurra.

Giuseppe Marotta

Il profilo e le caratteristiche di Mario Hermoso

Mario Hermoso, ventinovenne spagnolo al termine del contratto con l’Atletico Madrid, emerge come la soluzione prediletta per rinforzare la difesa dell’Inter. Già nei mesi precedenti l’Inter aveva esaminato la possibilità di integrare Hermoso nella squadra, senza tuttavia concludere l’ingaggio a causa di un reparto difensivo già ritenuto sufficientemente coperto. Tuttavia, l’incedere degli eventi e la fattispecie dell’infortunio hanno riportato Hermoso sotto i riflettori come una potenziale e cospicua aggiunta per la difesa dell’Inter, nonostante non rispecchi le caratteristiche offensive che Buchanan avrebbe offerto.

Le considerazioni economiche e il futuro di Hermoso

Un ostacolo significativo nella trattativa per Hermoso potrebbe essere rappresentato dalle richieste economiche del calciatore, che si attestano sui 5 milioni di ingaggio – cifra che supera l’offerta avanzata dal Napoli e che potrebbe far sorgere più di una riflessione anche all’interno della dirigenza dell’Inter. Tuttavia, l’interesse dimostrato rende la trattativa aperta a sviluppi, con l’Inter pronta a riconsiderare l’opzione Hermoso nel contesto delle proprie strategie difensive e finanziarie.

