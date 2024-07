Continua la trattativa tra il Marsiglia e l’Inter per Valentin Carboni ma è ancora distante il punto d’intesa. Ecco l’offerta francese e la replica di Marotta.

Il mercato del calcio sta vivendo giornate frenetiche, e uno dei nomi che sta riscaldando l’atmosfera degli affari è quello di Valentin Carboni. Il giovane trequartista argentino, tornato recentemente dal prestito al Monza, ha attirato l’attenzione di club in tutta Europa grazie alle sue prestazioni eccellenti. Fra questi, il Marsiglia, attualmente guidato dall’ex tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, sembra essere particolarmente interessato. Tuttavia, la trattativa si presenta complessa, in quanto l’Inter, squadra proprietaria del cartellino di Carboni, non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente.

Le ambizioni del Marsiglia e i sogni di De Zerbi

Il Marsiglia, sotto la guida di Roberto De Zerbi, ha messo gli occhi su Valentin Carboni, con l’obiettivo di rinforzare il proprio reparto offensivo. De Zerbi, noto per il suo stile di gioco offensivo e la sua capacità di valorizzare giovani talenti, sarebbe entusiasta di accogliere un giocatore del calibro di Carboni nella sua squadra. Il trequartista argentino, grazie alla sua tecnica e alla sua capacità di influenzare il gioco, rappresenterebbe un acquisto strategico per la squadra francese. Tuttavia, nonostante l’interesse e le apparenti intenzioni serie, il Marsiglia si è scontrato con una resistenza inaspettata.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Ostacoli interisti

L’Inter, custode dei diritti di Valentin Carboni, ha finora resistito alle avance del Marsiglia. La squadra italiana valuta il giovane giocatore come uno dei suoi gioielli più preziosi e sembra determinata a mantenerlo all’interno del proprio organico a meno di offerte particolarmente vantaggiose. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter è aperta alla cessione del giocatore esclusivamente a titolo definitivo, fissando il prezzo non al di sotto dei 30 milioni di euro.

Questa valutazione rispecchia non solo il valore attuale del giocatore, ma anche la fiducia nel suo potenziale di crescita futura. In questo scenario, l’Inter mira a ottenere un significativo guadagno economico dalla vendita, contribuendo contestualmente a consolidare le proprie finanze.

La situazione attuale

Per il momento, dunque, il Marsiglia e Roberto De Zerbi devono fare i conti con la fermezza dell’Inter. La trattativa per Valentin Carboni appare complessa e la strada verso un eventuale trasferimento è costellata di ostacoli. Il club nerazzurro ha chiaramente espresso i propri termini e intende valutare con attenzione ogni possibile sviluppo, conscio del valore del suo giovane talento argentino.

La dinamica del mercato potrebbe ovviamente subire cambiamenti nel corso delle prossime settimane, ma al momento sembra che Carboni rimarrà a Milano. L’Inter, attraverso la sua posizione negoziale, ha dimostrato di avere ben chiaro il valore dei suoi asset e di essere pronta a difendere i propri interessi, anche di fronte al forte interesse di club prestigiosi come il Marsiglia.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG