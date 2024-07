I dirigenti rossoneri non si fanno sopraffare dall’ansia di dover per forza acquistare un attaccante in tempi brevi.

A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione calcistica, il ritiro inizia dopodomani, lunedì, il Milan sta cercando rinforzi da regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca. Nonostante il clima di attesa misto a quasi una sorta di impazienza che domina tra i tifosi, la dirigenza rossonera sembra procedere con cautela.

Due obiettivi

I rossoneri, non è un mistero, hanno bisogno di un nuovo numero 9 e la scelta non va assolutamente sbagliata: in questo momento l’attenzione dei dirigenti è focalizzata soprattutto su i nomi di Alvaro Morata e Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le operazioni economiche per entrambi i giocatori sarebbero sostenibili per il club, sia in termini di budget sia per quanto concerne la politica societaria sull’ammontare degli stipendi. Sulla carta quindi potrebbero arrivare insieme, la realtà però, al momento, è diversa.

Alvaro Morata

Gli ostacoli

Nonostante l’ottimismo, le trattative per Morata e Zirkzee presentano delle complessità. Per quanto riguarda il giovane olandese, il Milan si trova di fronte alle richieste dell’agente Kia Joorabchian, il quale pretende 15 milioni di euro in commissioni, una cifra che il club non è intenzionato a versare per motivi di principio. I dirigenti continuano a sperare che la volontà dell’attaccante del Bologna di diventare rossonero possa far svoltare la trattativa ora ad un punto fermo. Per Morata, la situazione è differente: il suo contratto con l’Atletico Madrid ha una clausola rescissoria fissata a 13 milioni. Il calciatore guadagna 6 milioni a stagione ma sembra disposto a guadagnare meno in caso di passaggio al Milan.

