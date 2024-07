L’offerta dei rossoneri sembra piuttosto lontana dalla richiesta del club londinese: si riuscirà a giungere a dama

Il Milan ha le idee chiare su ciò che occorre fare per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca: la priorità assoluta è un nuovo centravanti ma si cercano anche un centrocampista centrale che abbia caratteristiche difensive ed un terzino destro.

L’obiettivo

Per quest’ultima posizione Emerson Royal del Tottenham, rappresenta da diverse settimane il profilo che più piace alla dirigenza rossonera. Nonostante in passato il giocatore fosse già stato visionato dall’area tecnica del club, sembra che soltanto ora le condizioni siano maturate per un possibile trasferimento.

Geoffrey Moncada

Distanza di vedute

La trattativa tra il Milan e il Tottenham, però, non può dirsi ancora in fase avanzata. Le due società sono in queste settimane al centro di un dialogo che vede ancora distanti i rispettivi interessi. La prima offerta dei rossoneri si attesta sui 15 milioni di euro bonus inclusi ed è ben al di sotto dei 25 milioni di euro spesi dagli Spurs nell’estate del 2021 per acquistarlo dal Barcellona. A tanto ammonta anche ora la richiesta del club inglese: infatti il Tottenham ha prontamente respinto la proposta di Moncada e soci.

Fiducia

Nonostante ciò il Milan resta ottimista. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri contano su un accordo di massima già raggiunto con il giocatore per un ingaggio netto di 3 milioni a stagione fino al 2029. La volontà del giocatore di lasciare Londra potrebbe giocare un ruolo cruciale nella trattativa.

