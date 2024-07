I rossoneri non hanno ancora scelto a chi affidare la successione di Olivier Giroud e la maglia numero 9.

Il Milan è ancora alla ricerca dell’attaccante che sarà titolare nella prossima stagione e non solo: i dirigenti si sono fermati di fronte alla richiesta di commissioni del procuratore di Joshua Zirkzee ma i nomi presi in considerazione sono tuttora tanti. Tra questi c’è, o meglio c’era, quello di Artem Dovbyk.

Il profilo

L’ucraino del Girona ha impressionato ampiamente nella passata stagione, tanto da conquistare il titolo di miglior marcatore della Liga. Il suo exploit aveva messo in allerta diverse squadre europee, tra cui il Milan, che vedeva in lui un’ottima alternativa per il proprio attacco. Tuttavia, le ultime notizie potrebbero spingere il club milanese a rivedere i propri piani.

Geoffrey Moncada

La decisione

Il centravanti ha ufficialmente comunicato di voler rimanere al suo attuale club anche per la stagione a venire. A rivelarlo è il quotidiano sportivo spagnolo Diario AS, evidenziando così la forte volontà del giocatore di continuare il suo percorso in Spagna. Attualmente legato al Girona da un contratto valido fino al 2028 e alla soglia dei 27 anni, Dovbyk ha dimostrato un’incredibile fedeltà verso la sua squadra, nonostante le lusinghe e le proposte economicamente vantaggiose giunte da diverse parte del mondo calcistico. Tra le offerte declinate dal giocatore ucraino spicca quella proveniente dall’Arabia Saudita; anche l’Atletico Madrid, il West Ham e il Napoli hanno tentato di acquistarlo con proposte rispettivamente di 25 e 35 milioni di euro. Il contratto dell’ucraino, come quello di Joshua Zirkzee, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

