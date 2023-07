Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio congeda il croato e ammette che proverà a comprare il belga.

Piero Ausilio ha rilasciato diverse dichiarazioni sul mercato dell’Inter; in questo stralcio si parla di Lukaku e Brozovic. “Non parlo di tempi ma di idee. Lukaku è un’idea importante, di tutta l’area sportiva, ma è un calciatore del Chelsea. I dialoghi con il club inglese non si sono mai interrotti. Sappiamo che il giocatore non ce lo danno in prestito per il secondo anno, valutiamo se possiamo prenderlo a titolo definitivo. Lui sa benissimo che vorremmo riportarlo all’Inter e cercheremo di trovare una soluzione”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Uscite social di Brozovic? Le uscite social mi interessano poco, mi interessa quello che ha fatto Brozo per otto anni all’Inter. E sono stati quasi tutti anni importanti perché poi non è che abbia fatto tutto benissimo. Sono stati importanti soprattutto gli ultimi anni. Lo ringraziamo per quanto dato. Ora Brozovic è il passato, il presente e il futuro sono Frattesi e gli altri che sono rimasti”.

L’articolo Ausilio: “Il Chelsea non presta Lukaku ma cercheremo una soluzione, Brozovic è stato importante specialmente negli ultimi anni” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG