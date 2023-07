Fabio Cannavaro ha parlato a La Gazzetta dello Sport dicendo la sua sul Napoli in vista della prossima stagione

Fabio Cannavaro ha vinto uno scudetto con il Napoli e sa che sarebbe un’impresa storica riuscire a fare il bis. Ma gli azzurri sono ancora favoriti dopo avere perso due artefici dell’impresa tricolore come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli? Ecco il parere del capitano Mondiale.

SPETTATORE AL MARADONA – «Perché il Napoli dell’ultima stagione è stata una macchina perfetta. Troppo più forte degli altri. Calcio moderno, idee nuove. Strapotere fisico, tecnico e tattico. Con Spalletti è automatico vedere i terzini costantemente dentro il gioco: posizione più innovativa di Guardiola, Arteta o De Zerbi. E poi una riconquista palla sempre veloce».

KVARATSKHEILA – «Ha ancora ampi margini di miglioramento ed è intelligente. La prima metà campionato l’ha fatta benissimo. Poi è andato un po’ in difficoltà perché in Italia ti studiano e ti marcano più duro. Ora deve trovare nuove soluzioni».

COSA ASPETTARSI DA GARCIA – «Una squadra che faccia divertire. La cultura del napoletano è di vedere un buon calcio. Attraverso delle buone prestazioni».

CHI PUO’ DARE DI PIU’ – «Zielinski. Ancora non ha capito sino in fondo di possedere un talento fantastico. Lui gioca sempre da “6” pieno, ma è da “8”. Me lo aspetto leader».

NAPOLI FAVORITO – «La storia dell’ultimo ventennio insegna: non è mai capitato che per due anni lo scudetto sia uscito dall’area delle milanesi e della Juve. Se il Napoli si ripetesse sarebbe eccezionale. Tra l’altro per me negli ultimi tre anni la rosa migliore è sempre stata quella dell’Inter. Ora ha preso giovani molto interessanti. Il difensore Bisseck è forte. Marcus Thuram, ha tutto per confermarsi e migliorare in Serie A. Frattesi non ha le caratteristiche di Brozovic, ma con Barella ha due aeroplani per decollare. In mezzo Calhanoglu ha personalità. E Asslani può crescere. Nerazzurri quantomeno alla pari».

LA JUVE CON GIUNTOLI – «Cristiano ha fatto molto bene, ha conoscenze, ma alla Juve è più complicato. Non hai il tempo: devi azzeccare subito un paio di colpi. E poi non sempre riesce di spendere meno e vincere: chi ha più budget è avvantaggiato. Credo faranno un aumento di capitale. Soprattutto alla Juve devono capire che strada prendere, se rifondare. Ha giocatori molto forti: Chiesa, Vlahovic e Pogba diventano i migliori acquisti se recuperano. Allegri conosce bene l’ambiente, dovrà fare il mercato con Giuntoli. Se loro due non faranno squadra diventerà tutto maledettamente complicato».

