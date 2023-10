Il direttore sportivo nerazzurro studia possibili obiettivi di mercato per la prossima stagione; spunta un centrocampista.

La pausa delle nazionali offre la possibilità ai dirigenti delle squadre di calcio di osservare possibili obiettivi di mercato: in questo caso Piero Ausilio, che già si trovava in Albania su invito della Federcalcio locale, assisterà alla gara di stasera tra appunto Albania e Repubblica Ceca. Secondo il Corriere dello Sport ci saranno 2 osservati speciali, uno è già di proprietà nerazzurra.

Kristjan Asllani

Occasione

Viene infatti accostato all’Inter in questi giorni Tomáš Souček, centrocampista fisico del West Ham alto più di 190 centimetri. Da quando è andato via Gagliardini nel centrocampo nerazzurro, che pure è molto vario e colmo di elementi, non c’è nessuno dal fisico possente. Si tratta di un centrocampista abituato a giocare davanti alla difesa ma non per questo dalle caratteristiche prettamente difensive. Il ceco ha un contratto con gli Hammers che scade a fine stagione, il club londinese però può esercitare un’opzione per rinnovare. La dirigenza interista però se volesse potrebbe convincere il giocatore con diversi argomenti quali il lottare per obiettivi molto importanti. Se ne saprà di più nei prossimi mesi.

Operazione rilancio

Kristjan Asllani all’Inter gioca poco ma in nazionale può dire la sua: Piero Ausilio spera di poter vedere di cosa è capace il regista in un palcoscenico che magari gli mette meno pressioni. L’Inter crede tantissimo nel futuro del ragazzo che però è chiuso da Calhanoglu davanti alla difesa.

L’articolo Ausilio in Albania per monitorare un possibile colpo a zero proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG