Alessandro Antonello a Sky Sport ha rivelato importanti informazioni sull’impianto che potrebbe costruire l’Inter a Rozzano. “La procedura amministrativa sembra essere ad un buon percorso, il 5 ottobre il Comune di Rozzano ha approvato la variante al PGT con la previsione di uno stadio. Di conseguenza, tutto il percorso che andremo a svolgere sarà nei confronti della proprietà per l’acquisizione dell’area e un dialogo già aperto con l’amministrazione comunale per ascoltare i loro bisogni. C’è stato un periodo di negoziazione con gli attuali proprietari dell’area che poi è sfociato in un accordo di esclusiva fino ad aprile 2024. Riteniamo che sia un’area idonea per il nostro progetto, approfondiremo in questi mesi sulla fattibilità del progetto”.

Non solo lo stadio

“E’ un’area molto importante, si parla di 1 milione di metri cubi, a noi non servirà tutta l’area ma ne occuperemo gran parte. Abbiamo ampia possibilità di collocazione dell’impianto più tutte quelle attività che vorremmo inserire, i nostri uffici, un centro sportivo e un parco a disposizione della cittadinanza, un museo, uno store, tutte attività collegate alla vita del club. Il nodo principale che stiamo già valutando con gli advisor è la viabilità: quando avremo la picture definitiva dei volumi di traffico potremo identificare le soluzioni necessarie affinché il problema venga risolto”.

Ulteriori dettagli

“Potete vedere a San Siro che abbiamo tutte le settimane più di 70mila persone, riteniamo che uno stadio ben costruito possa avere la capienza di 70mila posti. Il modello di riferimento rimane quello di Tottenham per l’Europa o il SoFi Stadium di Los Angeles. Ci stiamo affidando a Populous, hanno un’esperienza tale di impianti innovativi e sostenibili. Il progetto verrà finanziato in Project Financing, tutti i ricavi addizionali da un nuovo impianto saranno flussi necessari per ripagare il debito a fronte del progetto. Data Può essere la stagione 28-29, luglio 28”.

