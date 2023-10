La decisione delle autorità di sicurezza olandesi sull’apertura del settore ospiti in occasione di Feyenoord-Lazio

Di seguito il comunicato della Lazio sulla decisione delle autorità di sicurezza olandesi in occasione dell’incontro con il Feyenoord.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio informa i sostenitori biancocelesti che le autorità di sicurezza olandesi hanno assunto la decisione di non consentire alla tifoseria laziale l’accesso all’interno dello Stadion Feijenoord `De Kuip` di Rotterdam in occasione della gara di UEFA Champions League tra Feyenoord e Lazio in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 18:45».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG