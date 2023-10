Corona in Questura a Milano: la comunicazione dell’avvocato su quanto accaduto oggi pomeriggio. Le ultime

L’avvocato di Fabrizio Corona ha comunicato che il suo assistito è stato convocato in Questura a Milano per essere interrogato come persona informata sui fatti per l’ormai noto caso Fagioli.

Corona era stato proprio il primo a far circolare il nome del centrocampista della Juve, circa un mese fa. Il suo legale ha poi spiegato: «Sarà sentito dagli investigatori di Torino negli uffici di Milano».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG