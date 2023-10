Il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni ha aggiornato sulle condizioni fisiche del capitano nerazzurro.

Lionel Scaloni è soddisfatto dello stato di forma di Lautaro Martinez; il numero 10 nerazzurro è il capocannoniere del campionato italiano nonché il primo ed unico ad essere già in doppia cifra. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore. “Arriva bene, è in salute e reduce da un ottimo momento personale. È arrivato in nazionale praticamente da zero e sta dando il suo contributo, questo è ciò che ci lascia tranquilli. Quanto alla sua condizione, ha preso un colpo alla tibia, ma sta bene. È un toro, è forte, sta bene”.

Convivenza con Julian Alvarez

Lui in coppia con Alvarez? Hanno già giocato insieme. Sono aperto a tante possibilità, dipenderà dalla partita e se crediamo che debbano giocare insieme. Non sarebbe un problema, al di là del fatto che sono entrambi nove ma diversi, quindi possono giocare in coppia”. Al Mondiale, come ricorderanno in molti, Lautaro partì titolare e perse il posto per via di un infortunio alla caviglia che però non gli impedì di avere comunque un ruolo fondamentale nella vittoria della sua nazionale.

Le preoccupazioni di Inzaghi

L’Inter ovviamente spera che non giochi entrambe le partite; sarebbe importante che non scendesse in campo specialmente nella seconda, quella contro il Perù che si gioca il 18 ottobre alle 4 di notte italiane. I nerazzurri affronteranno il Torino solo 3 giorni dopo alle 18.

