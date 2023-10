Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter, ha ricordato i suoi anni in nerazzurro, per poi dire la sua sulla Champions

Ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex nerazzurro Karl-Heinz Rummenigge ricorda con parole d’affetto gli anni trascorsi a Milano. Torna poi alla Champions League e alla finale conquistata dall’Inter lo scorso anno.

LA MIA INTER- «Eravamo una grande squadra, l’unica cosa che non ho capito è come mai non abbiamo vinto uno scudetto. Il primo anno, nel 1984, eravamo ben messi in tutti i reparti, ma a un certo momento ci siamo lasciati andare perdendo punti preziosi. Così come successo all’Inter due stagioni fa, quando il Milan ha vinto il campionato e non sa nemmeno come ci è riuscito»

FINALE DI ISTANBUL- «L’Inter era nel nostro stesso girone, dopo la prima partita a Milano vinta da noi 2-0 ero perplesso sul loro passaggio del turno. Invece sono passati facilmente, giocando molto bene anche il ritorno a Monaco. Poi l’Inter è cresciuta turno dopo turno, ha meritato di andare in finale. Una volta lì poteva anche vincere. E’ andata male, ma può essere molto contenta del percorso. Ero convinto che potesse vincere l’Inter, e nel momento in cui è entrato in campo Lukaku ci sono state diverse occasioni per segnare. E’ andata in maniera diversa, purtroppo il calcio è anche questo. L’Inter nella scorsa annata è tornata ad altissimi livelli e il percorso in Champions League lo testimonia. Questo percorso di crescita può continuare ancora adesso»

PAVARD E SOMMER– «Tutti gli acquisti funzionano. Se li abbiamo fatti soffrire per Sommer? No, ma avevamo un accordo, volevamo trovare una cifra giusta. Pavard era molto più complicato perché noi sinceramente non volevamo venderlo all’inizio. Poi è entrata in campo l’Inter pagandolo una cifra accettabile, lLo abbiamo venduto perché era in scadenza. Thuram l’hanno preso senza pagare un euro, da free agent. Hanno pescato bene sul mercato, l’Inter è partita bene in stagione. L’unico difetto è che perde punti preziosi come col Bologna, alla fine questi possono pesare»

