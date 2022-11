All’Ernst Happel, il match amichevole tra Austria e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Ernst Happel di Vienna, Austria e Italia si sfidano in amichevole. Secondo dei due impegni in calendario per gli azzurri dopo la vittoria sull’Albania.

Sintesi Austria Italia 2-0 MOVIOLA

1′ – Iniziato il match.

6′ – GOL AUSTRIA – Arnautovic serve Schlager che a tu per tu con Donnarumma è stato bravo a depositare in rete.

12′ – Ammonito Seiwald dell’Austria per un brutto pestone a Verratti.

20′ – Troppi errori in impostazione per l’Italia, l’Austria al momento sta mancando negli ultimi metri.

30′ – Occasione per l’Austria, Adamu prova il tiro pallone che coglie il palo e va sul fondo.

36′ – GOL AUSTRIA – Direttamente da calcio di punizione il difensore del Real Madrid ha calciato un bolide sotto la traversa.

Austria Italia 2-0: risultato e tabellino

Marcatori: 6′ Schlager (A), 36′ Alaba (A)

Ammoniti: Seiwald (A)

Austria (4-2-3-1) – Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wöber; Seiwald, X.Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. A disposizione: A.Schlager, Hedl; Gregoritsch, Grillitsch, Mwene, Schmid, Cham, Kainz. Commissario tecnico: Ralf Rangnick

Italia (3-4-3) – Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. A disposizione: Meret, Vicario, Provedel, Scalvini, Bastoni, Parisi, Miretti, Pessina, Ricci, Gnonto, Zaniolo, Pinamonti, Chiesa, Pafundi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

