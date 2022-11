Il difensore centrale della Francia, Ibrahima Konaté, ha parlato in conferenza stampa riguardo l’assenza di Benzema ai Mondiali in Qatar

«Benzema Un duro colpo che abbiamo saputo soltanto stamattina. Non l’abbiamo visto uscire dall’allenamento poi dopo i controlli siamo andati tutti a letto. Dobbiamo affrontare questa situazione e andare avanti, fa parte del calcio e non cambia i nostri obiettivi in questo Mondiale».

