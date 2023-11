Ralf Rangnick, commissario tecnico dell’Austria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Germania

Ralf Rangnick, commissario tecnico dell’Austria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Germania chiarendo anche le condizioni fisiche dell’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, dopo la botta subita nella partita contro l’Estonia.

PAROLE – «Abbiamo tutti a bordo. Tutti i giocatori in rosa sono pronto per entrare in azione. Giocheremo con i migliori undici e cercheremo di portare in campo il nostro miglior gioco possibile».

