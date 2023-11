Yuriy Danchenko, agente di Anatolij Trubin, ha parlato del suo assistito che nella scorsa estate era ad un passo dall’Inter

PAROLE – «Diciamo che il Benfica è stato più persistente e convincente, quindi io e lui abbiamo preso questa decisione in base a questo, ma la Serie A resta uno dei più grandi campionati del mondo. Se vuoi crescere e raggiungere dei traguardi, vincere trofei, allora devi giocare in squadre e campionati forti: ce ne sono tante di squadre forti in Italia, compresa l’Inter. Noi faremo tutto ciò che è in nostro potere, poi succederà quello che Dio vorrà».

