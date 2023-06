Avv. Lubrano rilancia: «Campionato 2018/19 alterato dalla Juve, Scudetto da revocare». Le dichiarazioni sul caso

L’avvocato Lubrano, rappresentante del Codacons e del Club Napoli Maradona, è tornato a chiedere la revoca dello scudetto 2018/19 ai bianconeri. Le sue parole a Radio Punto Nuovo.

AVV. LUBRANO – «La Corte d’Appello Federale ha appurato che il campionato 2018-2019 è stato alterato dalla Juventus con il sistema delle plusvalenze, per questa ragione la revoca dello scudetto non può che essere la sanzione più giusta e adatta. Questo giudizio richiederà ancora un paio di anni e non si fermerà al Tar del Lazio, ma arriverà dinanzi al Consiglio di Stato, sia da parte nostra che da parte della Juventus».

