Intervistato da Tuttosport, l’avvocato Cataldo Intrieri ha così parlato delle ultime novità riguardanti l’inchiesta Juve.

SPOSTAMENTO A ROMA – «Definirei effettivamente “innovativo” il criterio utilizzato per arrivare al verdetto. Per i reati di cosiddetto “market abuse”, come quelli contestati in questo frangente, vigeva una giurisprudenza piuttosto costante che individuava Milano, sede della Borsa, quale destinazione naturale dei processi. E così, in effetti, era stato richiesto anche dalla Procura Generale nella requisitoria depositata a luglio».

CONSEGUENZE – «Gli atti, innanzitutto, restano perfettamente validi e utilizzabili, compresi quelli raccolti con una certa fretta in seguito alla prima richiesta di chiarimenti da parte della difesa sulla competenza territoriale: la Procura di Torino, in quel caso, aveva chiuso rapidamente le indagini al fine di scaricare la decisione sul Gup, ma ritengo fosse evidente fin da principio la necessità di risolvere questo problema».

COSA PREVEDE – «In tutta sincerità, prevedo che i pm romani non si discosteranno dalle conclusioni tratte dall’ufficio di Torino. La principale conseguenza riguarderà un notevole allungamento dei tempi, dal momento che la giustizia nella capitale vive una situazione difficile, in cui capita che decadano i termini anche per reati la cui prescrizione è di 15 o 20 anni».

