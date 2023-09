Allegri Juve, la rivoluzione nel gioco bianconero è già cominciata. E ci sono quei dati che ne sono la conferma

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve di Allegri ha iniziato la rivoluzione nel gioco, come dimostrano i dati dopo le prime tre partite. Una squadra completamente cambiata nel possesso palla, ora molto più consistente rispetto a quello della passata stagione (53% contro 49%).

Bianconeri primi con l’Inter e terzi dietro il Napoli rispettivamente per passaggi e tocchi nell’area avversaria, segno di come la squadra aggredisca molto di più la partita di quanto accaduto in passato. E se questo è solo l’inizio…

The post Allegri Juve, rivoluzione nel gioco cominciata. E quei dati lo confermano appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG