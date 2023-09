Szczesny Juve, c’è la proposta per il rinnovo: ecco di quanto sarebbe tagliato lo stipendio del portiere polacco

Come riporta Tuttosport la Juventus è al lavoro per il rinnovo di Wojicech Szczesny, disposto a spalmare l’ingaggio per restare in bianconero.

Si tratta per prolungare l’attuale accordo fino al 2026 con riduzione dello stipendio da 7 a 5 milioni di euro.

