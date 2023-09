Paganini: «La sede del tribunale cambia ora… Intanto il campionato è stato falsato» . Le parole del giornalista

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha detto la sua sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta Prisma che riguarda la Juventus.

Così su X: «A settembre si sposta la sede di un tribunale, in corso d’opera la classifica è cambiata di continuo per un campionato per molti falsato non solo per la Juventus ma per i posti in Europa e per chi è retrocesso. Ma ormai tutto è stato deciso.Giusto così? Mah».

