L’ex fantasista Roberto Baggio ha riservato parole al miele per l’attaccante argentino numero 10 dell’Inter.

Roberto Baggio ha parlato del calcio italiano in generale e di Lautaro Martinez durante l’evento “Festival dello Sport” organizzato dalla Gazzetta dello Sport; ecco le sue considerazioni. “Una squadra che mi piace vedere? La Fiorentina già l’anno scorso ha raggiunto due finali, l’anno scorso mi piaceva tantissimo il Napoli, giocava il miglior calcio, ma poi anche Inter e Milan”. La viola perse entrambe le finali a cui prese parte: contro l’Inter in Coppa Italia e contro il West Ham in Conference League.

Fiorentina-Inter finale Coppa Italia

Sul Toro

Un giocatore che mi piace guardare al momento? Lautaro Martinez. L’avevo già visto giocare in Argentina, quando era al Racing. Un ragazzo che a 18 anni gioca la Libertadores, fa 3 gol… Viene lasciato a casa per il Mondiale, e lui disse che era felice di quello che aveva fatto e che augurava il meglio alla sua Nazionale, che avrebbe avuto tempo per andarci. Chapeau. Penso che oggi sia il simbolo dell’Inter: oltre a fare gol è su ogni palla, lotta, va in difesa, un giocatore veramente straordinario“. Il tempo, come è noto, gli ha dato ragione visto che nel 2022 ha vinto il Mondiale con l’Argentina anche se non ha recitato la parte del protagonista come magari era lecito attendersi. Il Toro, a differenza di molti altri giocatori, non si risparmiò nell’Inter (mostrando grandissima professionalità e dedizione alla causa) prima della Coppa del Mondo e vi arrivò con un infortunio alla caviglia. Nonostante ciò riuscì a mettere il suo marchio sulla vittoria iridata.

L’articolo Baggio: “Vidi Lautaro a 18 anni in Argentina e mi colpì un particolare, oggi è il simbolo dell’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG