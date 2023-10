L’ex attaccante Karl-Heinz Rummenigge ha mostrato di tifare ancora per i nerazzurri.

All’evento Il Festival dello Sport c’era anche Karl-Heinz Rummenigge; il dirigente ha parlato così di Inter. “Lautaro e Thuram stanno bene, Lautaro ha fatto addirittura 4 gol in un tempo ed è stato un record. Lautaro è un grande giocatore, Thuram ha sostituito Lukaku e fino ad oggi sta facendo bene. Seconda stella Spero che l’Inter riesca a vincere, ha una squadra forte. L’unica cosa che deve correggere è non perdere punti come contro il Bologna“.

Marcus Thuram

Sull’operazione Pavard

Il tedesco ora è membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco e quindi conosce perfettamente i dettagli della trattativa che ha portato Benjamin Pavard all’Inter. Ecco il suo parere: “Il francese è stato pagato il prezzo giusto, è un prezzo da fair play, Pavard ha vinto il Mondiale, ha giocato anche al Mondiale in Qatar, ha vinto 4 Bundes, ha vinto la Champions. L’Inter ha pescato un giocatore di grande valore. Lui voleva andare all’Inter, è stata una scelta sua perché voleva giocare da centrale. Noi abbiamo Upamecano, Kim e De Ligt e di solito giocano in due, lui voleva la cessione e ci siamo accordati con l’Inter, con il mio amico Beppe Marotta. Alla fine sono stati contenti tutti. Pavard è un giocatore di grande valore”.

L’Inter attuale

“È una squadra stabile con grande qualità, soprattutto in attacco. Dovrebbe fare tanti gol quest’anno, speriamo ne prenda pochi“.

