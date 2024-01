L’ex calciatore Salvatore Bagni non pone limiti alle ambizioni dei nerazzurri.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Salvatore Bagni che ha parlato così della grande forza dell’Inter. “Similitudini tra Napoli della scorsa stagione e l’Inter di questa Come rendimento e gioco direi proprio di sì. L’Inter, a differenza del Napoli, non è riuscita ancora a staccare chi le sta dietro, ma gioca benissimo, a memoria, crea tanto, è bella da vedere. Ha tutto per vincere. Ciò che ha fatto il Napoli, a certi livelli, con quei distacchi, credo sia irripetibile. L’Inter sta facendo tutto, ma non ha ancora vinto il campionato perché c’è un’inseguitrice valida come la Juve“.

Luciano Spalletti

Differenze tra Inzaghi e Spalletti

“Partiamo da un presupposto: questo è il terzo anno che l’Inter cerca di vincere il campionato. In un’occasione ci è andata molto vicina, perdendolo come sappiamo tutti a Bologna. È partita sempre favorita, anche l’anno scorso. Il Napoli no, fu una sorpresa, l’obiettivo iniziale era quello di tornare in Champions. Il percorso di Inzaghi e Spalletti quindi è stato assolutamente differente, ma qualcosa in comune c’è: l’affiatamento che hanno dimostrato le loro squadre“.

Dove può arrivare l’Inter

“Fino alla finale di Champions, proprio come l’anno scorso, ma sono fiducioso anche per il Napoli contro il Barcellona. L’Inter è impressionante per qualità e varietà di gioco, è dura trovare un centrocampo così completo. Non vedo perché non possa arrivare in fondo“.

L’articolo Bagni: “L’Inter ha tutto per vincere e può arrivare nuovamente in finale di Champions” proviene da Notizie Inter.

