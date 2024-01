Il direttore di Tuttosport ha parlato del match di questa sera tra il Lecce e la Juve, che può superare l’Inter in ottica scudetto

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato del match di questa sera tra Lecce e Juventus durante Tutti Convocati. Possibile sorpasso sull’Inter per lo scudetto?

LE PAROLE – «Nell’ultima trasferta a Genova, la Juve senza Rabiot ne ha risentito. Andare in testa, anche se con l’Inter con l’asterisco, a livello psicologico potrebbe avere un’importanza nella testa sia per i bianconeri che per i nerazzurri».

