Bakayoko svincolato e in attesa di una nuova squadra, è rimasto a Milano dopo aver terminato il prestito al Milan. Ora…

Bakayoko svincolato e in attesa di una nuova squadra, è rimasto a Milano dopo aver terminato il prestito al Milan.

Tiemoué #Bakayoko, svincolato e in attesa di una nuova squadra, è rimasto a Milano dopo aver terminato il prestito al #Milan e la fine del contratto col #Chelsea: “Giocare ancora in Italia Perché no…” @calciomercatoit pic.twitter.com/uJRHuhXtuK — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 20, 2023

Come riportato da Giorgio Musso di Calciomercato.it il giocatore non ha escluso una possibile permanenza nel nostro paese: «Giocare ancora in Italia Perché no…».

The post Bakayoko Milan: il francese ancora in Italia, non è escluso che ci rimanga appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG