In tema mercato tiene banco il futuro dell’ex obiettivo del Milan, Renato Sanches. In tal senso smentito un possibile ritorno al passato

In tema mercato tiene banco il futuro dell’ex obiettivo del Milan, Renato Sanches. In tal senso smentito un possibile ritorno al passato:

secondo Pedro Sepúlveda non è un’ipotesi per rinforzare il Benfica. Il club non si è avvicinato né al giocatore né al Paris Saint-Germain. Il futuro di Renato non passerà dal Portogallo.

The post Calciomercato, il futuro di Renato Sanches: smentito un ritorno al passato per l’ex obiettivo del Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG