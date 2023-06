Massimo Caputi ha parlato del futuro di Davide Frattesi e dell’eventualità in cui il centrocampista approdi all’Inter: le parole

In collegamento a TMW Radio, Massimo Caputi parla così di Davide Frattesi, centrocampista al momento protagonista del mercato.

Su di lui ci sono molti club di Serie A, con l’Inter in pole:

LE PAROLE- «Le maggiori squadre, ad eccezione di Napoli e in parte Lazio, se non vendono non comprano. Questa è la situazione. E’ interessante capire dove va Frattesi, è il giocatore che tutti vogliono, la bottega del Sassuolo è cara e può spostare il suo acquisto. Se va all’Inter, partono o Barella o Brozovic, ma non mi priverei del primo»

L’articolo Caputi: «Se Frattesi va all’Inter, parte uno tra questi due» proviene da Inter News 24.

