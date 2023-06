Sono ore calde queste per il mercato nerazzurro: la trattativa che potrebbe portare il croato in Arabia Saudita potrebbe decollare.

L’Inter e Marcelo Brozovic non chiudono le porte all’Al Nassr, club arabo in cui milita anche Cristiano Ronaldo. I club dell’Arabia Saudita hanno fatto irruzione prepotentemente nel calciomercato offrendo stipendi a dir poco faraonici a calciatori non per forza sul viale del tramonto.

Marcelo Brozovic

I nerazzurri hanno bisogno di vendere per mettere a segno diversi colpi in entrata mentre il croato andrebbe a guadagnare molto più di quanto fa adesso pur essendo tra i più pagati della rosa con 6 milioni annui. Sky Sport aggiorna la situazione sostenendo che l’Al Nassr offre 15 milioni offerti mentre l’Inter ne chiede 10 in più: in caso di rialzo a 25 milioni la palla passerebbe poi al regista. Il sostituto sarebbe Frattesi con Cahanoglu che agirebbe davanti alla difesa stabilmente.

