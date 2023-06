Luciano Moggi ha detto la sua in merito all’Inter e alla sessione estiva di mercato che i nerazzurri indendono condurre

In un’intervista all’Adnkronos, Luciano Moggi si esprime sull’Inter e sul mercato, esortando i nerazzurri a chiudere il prima possibile per Davide Frattesi:

LE PAROLE- «Serviranno le grandi abilità di Marotta di individuare i giocatori giusti, penso potrebbe essere Frattesi l’uomo giusto per i nerazzurri, sono sicuro che vorranno prenderlo. In Italia poche squadre possono fare mercato senza cedere prima, l’Inter però è messa meglio: ha la rosa più completa ed una quadratura che, negli ultimi tempi, gli ha dato grandi risultati. Credo siano loro i favoriti per il prossimo campionato»

