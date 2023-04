Michele Bianchini Mortani, agente di Tommaso Baldanzi, ha risposto alle domande su un possibile futuro all’Inter del suo assistito

Michele Bianchini Mortani, membro dell’entourage che cura gli interessi di Tommaso Baldanzi, giocatore dell’Empoli che piace molto all’Inter, ha parlato così in merito alla crescita ed al futuro del proprio assistito ai microfoni di Sportitalia.

SORPRESA – «Noi non siamo affatto sorpresi perché conoscevamo già molto bene le qualità di Tommaso (Baldanzi, ndr). Oltre ad avere talento e tecnica, ha un’ottima mentalità che lo aiuta a tirare fuori le sue capacità. Già nel vivaio dell’Empoli aveva messo in luce ciò che è in grado di fare. E anche la stessa realtà azzurra l’ha aiutato a crescere».

LE PERSONE DECISIVE NEL SUO PERCORSO – «Tommaso è un ragazzo d’oro, una persona semplice proveniente da una famiglia altrettanto semplice: gli vogliono bene tutti. Se devo fare un nome dico Antonio Buscè, che lo ha allenato sia negli Allievi che nella Primavera, con cui due anni fa ha vinto lo scudetto. Buscè è stato sicuramente molto importante per Tommaso, ma in generale l’ambiente dell’Empoli è come una famiglia».

IN COSA DEVE ANCORA CRESCERE – «Parliamo di un ragazzo di vent’anni, è chiaro che ha ampi margini di crescita. Gli servono fisicità ed esperienza. Con la prima cosa lo sta aiutando molto essere stabilmente in prima squadra, mentre l’esperienza la sta acquisendo partita dopo partita. La sua crescita è costante».

VOCI DI MERCATO – «Non faccio nomi, mi limito a confermare l’interesse delle big italiane. Aggiungo poi che Tommaso è seguito anche da diversi importanti club europei. In ogni caso, lui non si fa minimamente condizionare da queste voci: sta pensando solo all’Empoli e a concludere questo campionato nel migliore dei modi».

RISCHIO DI GIOCARE POCO IN UNA BIG – «Premetto che non voglio e non mi piace fare confronti con altre persone dal momento che ogni singolo giocatore va analizzato caso per caso e considerando altresì il relativo contesto di riferimento. Chiaro che per qualsiasi giovane non è mai facile il passaggio in una big, ma Tommaso è perfettamente in grado di arrivare ad alti livelli. Sicuramente analizzeremo insieme alla società quale potrebbe essere il suo percorso migliore. Ma le sue doti e il suo potenziale ci rende tranquilli sulle scelte che faremo».

