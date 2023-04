Scopri qui dove vedere il prossimo match di campionato tra la Salernitana di Paulo Sousa e l’Inter di Simone Inzaghi

Venerdì la sfida tra Salernitana ed Inter aprirà il ventinovesimo turno di Serie A: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.

La partita sarà trasmessa in esclusiva venerdì 7 aprile alle ore 17:00 da DAZN. Il match sarà visibile tramite attraverso l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Come di consueto, potrete seguire la sfida anche sul nostro sito con la cronaca testuale aggiornata minuto per minuto.

