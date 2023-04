L’ex rossonero Alessandro Costacurta ha detto la sua sul match di ieri tra Juve ed Inter e sulla rissa avvenuta nel finale di gara

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato la sfida di Coppa Italia di ieri sera tra Juve ed Inter, e con essa anche la rissa e gli episodi del finale.

LE PAROLE DI COSTACURTA-: «Non mi sono divertito a dire il vero, non c’è stata una squadra che meritava chiaramente di vincere. Dopo il gol la tensione di è allentata un po’, anche se poi è sfociata nella rissa finale. Brozovic? Anche lui ha visto che chi è entrato al suo posto ha fatto meglio. Calhanoglu ha dato una visione diversa di quel ruolo. Forse il nervosismo di Brozovic viene dal fatto che chi ha giocato in quel ruolo ha fatto innamorare tutti. Le parole di Perin? Non si può mica scatenare una rissa perché uno ha esultato sotto la curva avversaria».

L’articolo Costacurta, Juve-Inter: «Non può scatenarsi una rissa per una esultanza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG