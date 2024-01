Baldanzi Roma, trovato l’accordo: il trasferimento del giocatore dell’Empoli è pronto a realizzarsi in questa sessione di calciomercato

Baldanzi, trequartista dell’Empoli, è pronto a trasferirsi a titolo definitivo alla Roma con i giallorossi che hanno affondato il colpo.

Come riferito da Sky Sport, infatti, i giallorossi hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento sulla base di un’offerta di 13 milioni più 2 bonus e percentuale (20%) sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare l’ufficialità in serata.

